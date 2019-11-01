Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные начали патрулирование района сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В Минобороны Турции заявили, что патрулирование началось в районе Аль-Дарбасия. Военная полиция будет контролировать два участка на западе и востоке зоны, в которой Турция проводила военную операцию против курдских формирований.

Отмечается, что российские и турецкие военные также используют бронетехнику и беспилотники.

Ранее, в октябре, сообщалось, что рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани (Айн-эль-Араб) в рамках выполнения пятого пункта подписанного в Сочи меморандума о взаимопонимании.

22 октября президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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