Российская военная полиция прибыла в Сирию

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани (Айн-эль-Араб). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера военной полиции Михаила Елсукова.

Елсуков рассказал, что российские военные будут патрулировать территории совместно с турецкими войсками. Он подчеркнул, что таким образом рота осуществляет пятый пункт меморандума о взаимопонимании. Военная полиция будет контролировать посты и соблюдение спокойствия на территории.

По словам Елсукова, военные всеми силами показывают, что приносят сирийцам спокойствие и уверенность. Он также рассказал, что жители города Кобани приветливо встретили российских военных и были рады им.

У российских и турецких подразделений есть определенный маршрут, которому они будут следовать, поделился Елсуков. Он сказал, что курдские отряды самообороны уступают позиции сирийским силам, чтобы те заняли передний край обороны.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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