Российская военная полиция начала патрулировать позиции сирийской армии

Российская военная полиция приступила к патрулированию передовых позиций правительственных войск Сирии к северо-востоку от города Манбидж в провинции Алеппо. Об этом сообщил представитель военной полиции, передает РИА Новости.

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Ранее в том районе действовали американцы, однако они ушли из-за начала турецкой силовой операции против курдов и боевиков ИГ (организация запрещена в России). Сирийская армия заняла Манбидж, чтобы не допустить дальнейшего продвижения турецких войск вглубь Арабской Республики.

Российский военный уточнил, что патрулирование проводилось по линии разграничения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок на реке Саджур и в районе населенного пункта Кара-Козак.

Турция прекратила военную операцию в Сирии после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры продлились более шести часов. В одном из пунктов подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании указывается, что между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится зона безопасности. При этом курдские формирования, контролирующие северные территории Сирии, будут отведены на расстояние до 32 километров от границы.

В то же время с 12:00 23 октября российская военная полиция и сирийские военнослужащие будут введены в район, однако за пределами зоны турецкой операции. Они будут содействовать выводу курдских сил. В общей сложности на уход вглубь Сирии курдам дают 150 часов, то есть до 18:00 29 октября.

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