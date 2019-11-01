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Турция передала России сирийских пленных

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Турция передала России 18 сирийских пленных военных. Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Турции.

В сообщении отмечается, что «18 элементов режима [президента Сирии Башара Асада], задержанных (...) 29 октября, были переданы в результате координации с властями Российской Федерации». Известно, что они попали в плен недалеко от города Рас-эль-Айн.

31 октября министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара обсуждает с Москвой условия возврата 18 плененных сирийских военных.

29 октября стало известно, что турецкие силы и бойцы вооруженных формирований, поддерживаемых Анкарой, взяли в плен несколько сирийских военных.

Сирийские военные и российские военные полицейские вошли на север Сирии в рамках соглашения с Турцией. Об их вводе, а также прекращении турецкой военной операции «Источник мира» 22 октября договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом вдоль нее также появились 15 постов сирийской погранслужбы.

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Предыстория: Россия поможет освободить сирийцев из плена Турции
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