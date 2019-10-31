Россия поможет освободить сирийцев из плена Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара обсуждает с Москвой условия возврата 18 плененных сирийских военных. Об этом сообщает TRT Haber.
Акар отметил, что в данный момент ведутся переговоры с Россией о возврате солдат президента Сирии Башара Асада, среди них имеются раненые. Такую задачу оборонному ведомству поставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Министр также отметил, что операция Турции в Сирии «Источник мира» продолжается, подразумевая поиск взрывных устройств и других опасных предметов в зоне безопасности.
29 октября стало известно, что турецкие силы и бойцы вооруженных формирований, поддерживаемых Анкарой, взяли в плен несколько сирийских военных. Прямые столкновения сторон произошли в сельской местности в районе города Тель-Тамр в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
Сирийские военные и российские военные полицейские вошли на север Сирии в рамках соглашения с Турцией. Об их вводе, а также прекращении турецкой военной операции «Источник мира» 22 октября договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом вдоль нее также появились 15 постов сирийской погранслужбы.