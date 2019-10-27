США взяли в плен жен аль-Багдади

Две жены лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, об уничтожении которого ранее сообщили в Вашингтоне, находятся в плену у военнослужащих США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, женщины были обнаружены в жилом комплексе «с поясами самоубийц». Трамп отметил, что взрывные устройства не сработали. Военные также взяли в плен нескольких боевиков. «Многие погибли на месте, но некоторых мы взяли», — добавил американский лидер.

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Ранее Трамп подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа аль-Багдади. «США привлекли к ответственности "террориста номер один". Абу Бакр аль-Багдади мертв», — заявил глава государства и отметил, что ликвидацией занимались силы специальных операций страны.

По словам Трампа, в операции не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу.

Об уничтожении лидера ИГ стало известно утром 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что президент Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ также подтвердили.

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