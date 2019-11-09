Путин и Эрдоган созвонились

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии. Также лидеры подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который был подписан 22 октября.

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5 ноября Россия и Турция начали второе совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани. Отмечается, что в патрулировании участвуют около 50 единиц техники, в том числе российские бронированные автомобили «Тигр» и турецкие Kirpi.

22 октября Путин и Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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