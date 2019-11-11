Асад объяснил отправку российских войск в Сирию

Россия отправляет войска в Сирию, чтобы защититься от терроризма в своих границах, считает сирийский президент Башар Асад. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

«Борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, поскольку терроризм (и его идеология) не знает границ — он не признает политических границ», — цитирует издание слова главы Сирии.

Асад также подчеркнул, что российские военные в Сирии не воюют за интересы какой-то конкретной личности, будь то глава российского государства Владимир Путин или кто-либо еще.

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«Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека. Люди, массы людей готовы пойти на смерть ради какого-то дела — а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего», — сказал он журналистам.

Еще одной целью России в Сирии Асад назвал следование международному праву: по его мнению, российским национальным интересам будет играть на руку реализация международных правовых норм.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года, основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»).

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