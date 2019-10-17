Описаны применявшиеся сирийской армией пытки

Во время гражданской войны в Сирии было убито более 14 тысяч человек, подвергшихся пыткам со стороны правительственной армии. Согласно докладу Сирийской организации по правам человека (SNHR), на который ссылается британский таблоид Daily Mail, военные применяли распятие, насиловали жертв и выдавливали им глаза.

Материалы по теме Казни сирийские Участники войны в Сирии соревнуются друг с другом в изощренности пыток

В 25-страничном документе говорится о 72 различных способах пыток, которые привели в том числе к гибели 173 детей и 45 женщин в государственных тюрьмах. По данным SNHR, бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС) убили 47 человек, сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — 57 человек, представители вооруженной оппозиции — 43 человека, еще 20 человек были убиты неустановленными лицами.

Жертв пыток обливали горячей водой, топили их, душили, избивали электрическими дубинками, выдавливали им глаза, вырывали ногти и зубы, разбивали головы, насиловали и заставляли насиловать друг друга. В документах говорится, что в качестве пыток использовался также метод под названием «летающий ковер»: жертв привязывали к деревянной поверхности, которая сгибалась в обе стороны. Это приводило к серьезным повреждениям позвоночника. Задержанных также подвешивали на несколько дней и избивали, запрещали им ходить в туалет и спать.

Председатель SNHR Фадель Абдул Гани отмечает, что несмотря на все имеющиеся данные, подтверждающие пытки, равносильные геноциду, никто не вмешивался в сложившуюся ситуацию.

В 2017 году SNHR сообщала, что с марта 2011 года в Сирии погибли 24 тысячи 746 женщин. Вину за большинство смертей — 84,53 процента — организация возлагает на режим президента страны Башара Асада.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года, основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!