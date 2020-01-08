Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по поводу убийства Сулеймани

Президенты России и Турции Владимир Путин и Рейджеп Эрдоган приняли совместное заявление, в котором назвали операцию США против иранского генерала Касема Сулеймани подрывающей безопасность и стабильность в ближневосточном регионе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«По итогам принято совместное заявление, — цитирует агентство Лаврова. — Президенты обсудили ситуацию в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего силами спецназначения КСИР (Корпус стражей исламской революции, — прим. Ленты.ру) Сулеймани».

Лавров отметил, что лидеры двух стран «твердо высказались» за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в Ближневосточном регионе в целом исключительно мирными методами.

Кроме того, Путин и Эрдоган «подтвердили твердую решимость» развивать двустороннее партнерство России и Турции во всех областях.

8 января президент Путин и президент Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Политики вместе повернули символический вентиль газопровода.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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