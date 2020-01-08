Российский МИД прокомментировал атаку Ирана на американские базы

Ракетная атака Ирана на американские авиабазы в Ираке является свидетельством набирающей обороты эскалации, о возможности которой предупреждала Россия. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Ракетный удар по американским военным объектам в Ираке Тегеран нанес в ночь на 8 января. В Иране заявили, что это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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Позже американские эксперты заявили, что в Иране не собирались убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке. Об этом якобы говорит тот факт, что ракетный удар совершен ночью, так как в светлое время суток вероятность массовых жертв была бы выше. Целью атаки, по мнению экспертов, является попытка переложить ответственность за ситуацию в регионе на президента США Дональда Трампа и спровоцировать его на какие-то резкие шаги. Тегеран в свою очередь пообещал масштабные ответы на любые военные действия со стороны Вашингтона.

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