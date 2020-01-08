Эрдоган вспомнил русскую пословицу рядом с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил русскую пословицу, выступая на сцене рядом с российским лидером Владимиром Путиным на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток». Видео опубликовано на YouTube-канале «RT на русском».

«Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена"», — сказал глава Турции. Он добавил, что надеется на дальнейшее сотрудничество Москвы и Анкары, которые будут «двигаться как два товарища».

8 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». На мероприятии в Стамбуле также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики вместе повернули символический вентиль газопровода.

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