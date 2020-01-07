Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Во время диалога с Асадом Путин отметил, что «пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны». Встреча прошла в командном пункте группировки армии России в Сирии. Перед этим Путин проехал по улицам Дамаска, обратив внимание на признаки возвращения мирной жизни. Асад поблагодарил Путина за визит, выразил признательность России за помощь в борьбе с терроризмом и поздравил ее народ с праздником Рождества Христова.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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