Названы последствия убийства Сулеймани для России в Сирии

Убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными привело к расколу в руководстве Сирии и может расширить возможности России в регионе. Об этом во вторник, 7 января, со ссылкой на экспертов пишет Fox News.

Отмечается, что Сулеймани считался одним из тех, кто имел большое влияние на президента Сирии Башара Асада. Благодаря генералу Дамаск получал большие партии оружия и наземную поддержку от спецназа иранских вооруженных сил.

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По словам бывшего сирийского дипломата, одной из целей Сулеймани в Сирии был уход американских войск. Он не форсировал события, так как занимался постепенным усилением политического, военного и экономического влияния в Сирии. Подчеркивается, что генерал-майор успел многого достичь в этой области.

Сообщается, что сам Башар Асад в большей степени подвержен иранскому влиянию. Его окружение в данный момент как никогда разделено на два лагеря — проиранский и пророссийский. Также подчеркивается, что в будущем многое будет зависеть от политики нового руководства «Аль-Кудс».

Касем Сулеймани был командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он оказывал помощь правительству Асада во время войны в Сирии, а также участвовал в борьбе против террористов в Ираке. Сулеймани входил в черный список ООН по подозрению в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана. В родной стране его считали национальным героем, выдающимся стратегом и организатором специальных операций.

Сулеймани был убит в результате удара США по аэропорту Багдада 3 января. Приказ об атаке лично отдал президент США Дональд Трамп. В Иране назвали убийство Сулеймани актом терроризма и пообещали отомстить. Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что продолжит дело иранского генерала.

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