В Италии испугались слов Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине

IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кэмерон ведут НАТО к войне с Россией

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о возможных изменениях в конфликте на Украине сигнализируют об отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России. Об этом сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Журналисты подчеркнули, что в рамках своей регулирующей деятельности НАТО следует учитывать «красные линии», которые «нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией». Однако Макрон и Кэмерон предлагают нарушить эти границы. Действия политиков ведут НАТО к войне с Россией, предупредили авторы публикации.

«Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде "ядерных учений" — и перед нами встанет ряд вопросов», — испугались журналисты.

2 мая Макрон сообщил, что Елисейский дворец по-прежнему допускает отправку войск на Украину. В свою очередь, Кэмерон заявил о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием.