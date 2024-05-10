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06:04, 10 мая 2024Мир

В Италии испугались слов Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине

IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кэмерон ведут НАТО к войне с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о возможных изменениях в конфликте на Украине сигнализируют об отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России. Об этом сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Журналисты подчеркнули, что в рамках своей регулирующей деятельности НАТО следует учитывать «красные линии», которые «нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией». Однако Макрон и Кэмерон предлагают нарушить эти границы. Действия политиков ведут НАТО к войне с Россией, предупредили авторы публикации.

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«Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде "ядерных учений" — и перед нами встанет ряд вопросов», — испугались журналисты.

2 мая Макрон сообщил, что Елисейский дворец по-прежнему допускает отправку войск на Украину. В свою очередь, Кэмерон заявил о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием.

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      Марина Совина
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