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06:02, 10 мая 2024Мир

Антонов заявил об уничтожении исторической памяти на Украине

Антонов: Украину превратили в лабораторию по уничтожению исторической памяти
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Западные страны превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, целое поколение людей перевоспитывали, заставляя отказаться от своих корней. «По сути, превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти», — подчеркнул дипломат.

Он призвал избегать повторения прошлых ошибок. По словам Антонова, общая задача всех сегодня — борьба за мир и безопасность без фашизма.

Ранее постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны попытались сорвать мероприятие в память о воинах Великой Отечественной войны.

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      Марина Совина
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