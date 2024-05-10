Антонов заявил об уничтожении исторической памяти на Украине

Антонов: Украину превратили в лабораторию по уничтожению исторической памяти

Западные страны превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, целое поколение людей перевоспитывали, заставляя отказаться от своих корней. «По сути, превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти», — подчеркнул дипломат.

Он призвал избегать повторения прошлых ошибок. По словам Антонова, общая задача всех сегодня — борьба за мир и безопасность без фашизма.

Ранее постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны попытались сорвать мероприятие в память о воинах Великой Отечественной войны.