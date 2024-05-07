Украина попыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в США. Что об этом известно?

Миссия Украины в ООН пыталась сорвать в Нью-Йорке акцию памяти о погибших в ВОВ

Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны попытались сорвать акцию в память о воинах Великой Отечественной и Второй мировой войн. Они обратились в местную мэрию, чтобы мероприятие отменили, сообщил источник РИА Новости.

«Такие серьезные официальные структуры (...) писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские активисты намеревались обвинить шествие в «пророссийской пропаганде».

Ранее в США уже были попытки сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны

4 мая стало известно, что в Нью-Йорке активисты попытались помешать шествию, посвященному памяти фронтовиков.

Группа людей, скандируя антироссийские лозунги, предприняла попытку заблокировать колонну участников акции. После этого провокаторы безуспешно пытались закрыть проход к мемориалу павших солдат.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Однако шествие, организованное «Русской молодежью Америки», все же состоялось, оно проходило по Бруклинскому мосту, собравшихся сопровождала полиция.

Как рассказал один из местных жителей, Джон Шалдонэ, традицию таких ежегодных шествий необходимо продолжать. По его мнению, миру необходимо напоминать о борьбе с фашизмом.

Он также указал на то, что «важно помнить, что США и Россия работали вместе, чтобы одолеть фашизм». «И мы должны быть к этому готовы и далее. Это нужно продолжать, чтобы человечество могло развиваться, это нужно для мирового прогресса», — заявил Шалдонэ.

Посол России рассказал о запрете США возлагать венки к мемориалу «Дух Эльбы»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США третий год подряд запрещают российским дипломатам возлагать венки к мемориалу «Дух Эльбы».

Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне Анатолий Антонов посол России в США

По его словам, несмотря на существующие тогда разногласия, Россия и США смогли перешагнуть через них перед лицом общей угрозы — нацистской Германии. Он выразил надежду на то, что Вашингтон вспомнит прошлое и осознает историческое значение «Духа Эльбы».

Американских политиков призвали одуматься

Антонов призвал американских политиков одуматься и прекратить нападки на Россию.

«Призываем местных политиков одуматься. Прекратить провокационную болтовню в СМИ. Не допускать желчных и едких нападок на Российское государство», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что история Великой Отечественной войны, годовщина победы в которой будет вскоре отмечаться, подтверждает, что «сломить волю и силы русского народа невозможно».