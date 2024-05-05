Американцы приняли участие в шествии в память о фронтовиках в Нью-Йорке

РИА Новости: в Нью-Йорке американцы вышли на шествие в память о фронтовиках

На шествие, посвященное памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, в Нью-Йорке вышли местные жители. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству Джон Шалдонэ, традицию таких ежегодных шествий необходимо продолжать. По его мнению, миру необходимо напоминать о борьбе с фашизмом.

Он также указал на то, что «важно помнить, что США и Россия работали вместе, чтобы одолеть фашизм». «И мы должны быть к этому готовы и далее. Это нужно продолжать, чтобы человечество могло развиваться, это нужно для мирового прогресса»,, — заявил Шалдонэ.

Шествие организовала «Русская молодежь Америки». Участники акции прошли через Бруклинский мост, а затем возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы.

Ранее сообщалось, что активисты в Нью-Йорке пытались сорвать шествие в память о героях Второй мировой. Уточнялось, что группа людей, скандируя антироссийские лозунги, предприняла попытку заблокировать колонну участников акции. После этого провокаторы безуспешно пытались закрыть проход к мемориалу погибших солдат.