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05:22, 7 мая 2024Мир

Посол России призвал американских политиков одуматься

Посол Антонов призывал политиков США одуматься и прекратить нападки на Россию
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских политиков одуматься и прекратить нападки на Россию.

«Призываем местных политиков одуматься. Прекратить провокационную болтовню в СМИ. Не допускать желчных и едких нападок на Российское государство», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что история Великой Отечественной войны, годовщина победы в которой будет отмечаться через два дня, подтверждает, что «сломить волю и силы русского народа невозможно».

Ранее Антонов заявил, что Вашингтон сделал выбор в пользу войны и встал на сторону зла. Решением о выделении военной помощи Украине местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, считает посол.

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      Марина Совина
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