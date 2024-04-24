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22:48, 24 апреля 2024Мир

Посол России заявил о становлении США на сторону зла

Посол Антонов: США сделали выбор в пользу войны, одобрив новую помощь Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал одобрение нового пакета помощи Киеву и заявил, что США встали на сторону зла.

«Америка сделала выбор в пользу войны. Встала на сторону зла и поддержала фашизм. Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как "таран" против России"», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что США готовы пожертвовать украинцами ради выгоды собственного военно-промышленного комплекса. Посол заключил, что новый пакет помощи не спасет президента Украины Владимира Зеленского, а поставленное оружие будет уничтожено.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику направят Киеву уже в ближайшее время.

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      Марина Совина
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