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03:14, 7 мая 2024Мир

Стало известно о попытке Украины сорвать акцию памяти Второй мировой войны в США

РИА Новости: дипломаты Украины пытались сорвать акцию памяти о фронтовиках в США

Фото: Unsplash.com

Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и украинское консульство попытались сорвать акцию памяти воинов Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что «такие серьезные структуры» обращались в администрацию города в США, выступая против проведения церемонии возложения цветов к памятнику фронтовикам и против мемориального шествия.

По словам источника, дипломаты обратились к активистам в Нью-Йорке с предложением обвинить мероприятие в «пророссийской пропаганде». Собеседник агентства добавил, что это не первая попытка постпредства Украины при ООН повлиять на решения городской мэрии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США третий год подряд запрещают российским дипломатам возлагать венки к мемориалу «Дух Эльбы». По его словам, несмотря на существующие тогда разногласия Россия и США смогли перешагнуть через них перед лицом общей угрозы — нацистской Германии.

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      Марина Совина
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