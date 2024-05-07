Стало известно о попытке Украины сорвать акцию памяти Второй мировой войны в США

РИА Новости: дипломаты Украины пытались сорвать акцию памяти о фронтовиках в США

Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и украинское консульство попытались сорвать акцию памяти воинов Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что «такие серьезные структуры» обращались в администрацию города в США, выступая против проведения церемонии возложения цветов к памятнику фронтовикам и против мемориального шествия.

По словам источника, дипломаты обратились к активистам в Нью-Йорке с предложением обвинить мероприятие в «пророссийской пропаганде». Собеседник агентства добавил, что это не первая попытка постпредства Украины при ООН повлиять на решения городской мэрии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США третий год подряд запрещают российским дипломатам возлагать венки к мемориалу «Дух Эльбы». По его словам, несмотря на существующие тогда разногласия Россия и США смогли перешагнуть через них перед лицом общей угрозы — нацистской Германии.