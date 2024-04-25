Посол Антонов: США три года запрещают РФ возлагать венки к табличке «Дух Эльбы»

Посол Анатолий Антонов заявил, что США третий год подряд запрещают российским дипломатам возлагать венки к мемориалу «Дух Эльбы». Его слова приводит РИА Новости

«Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне», — отметил Антонов по случаю годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года.

По его словам, несмотря на существующие тогда разногласия Россия и США смогли перешагнуть через них перед лицом общей угрозы — нацистской Германии. Он выразил надежду, что Вашингтон вспомнит прошлое и осознает историческое значение «Духа Эльбы».

Ранее посол в США Антонов назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты ATACMS по территории России. Он подчеркнул, что многочисленные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) противоречат этому заявлению Украины.