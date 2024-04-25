Антонов назвал ложью обещания Украины по ракетам ATACMS

Антонов назвал ложью обещания Украины не применять ATACMS по территории России

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты ATACMS по территории России. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал на многочисленные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Особенно циничны заверения в том, что украинские "клиенты" якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь?» — задался вопроосом дипломат.

Ракета ATACMS появилась в конце 80-х годов. Ее можно было запускать с реактивной системы залпового огня M270 MLRS.

Ранее стало известно, что США могут возобновить поставки оружия Киеву к концу следующей недели. Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер отметил, что в новый пакет помощи войдут баллистические ракеты ATACMS.