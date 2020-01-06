Пушков рассказал об эффекте бумеранга для США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «эффектом бумеранга» в своем Twitter-аккаунте решение Ирака вывести американские войска из страны после убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

«Путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не "потерять" Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны», — рассказал Пушков. Он напомнил о словах американского госсекретаря Майка Помпео о «танцующих и благодарных» иракцах, которые видят в США «силу добра».

«Вот эту "силу добра" иракцы и не хотят больше терпеть», — заключил сенатор.

5 января парламент Ирака сообщил о решении вывести все иностранные войска с территории страны. По данным на 2018 год, в государстве находятся не менее пяти тысяч американских военных. Также в Ираке присутствуют силы Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран.

Касем Сулеймани был убит по приказу американского президента Дональда Трампа ударом авиации США по аэропорту Багдада 3 января. Вместе с генералом погиб заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которого Помпео обвинил в атаке американского посольства в Ираке. В Тегеране назвали действия США проявлением терроризма и заявили о намерении отомстить за смерть Сулеймани. После гибели генерала КСИР Иран сообщил об окончательном отказе от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

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