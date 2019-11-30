Сириец захотел подарить Путину коня и поехал на нем из Дамаска в Москву

Сириец Аднан Азам, который едет из Дамаска в Москву на арабской кобыле Наязек Шам («Звезда Сирии»), прибыл в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Старт путешествию был дан на площади Омейядов в Дамаске 19 апреля 2019 года. Азам планирует прибыть в Москву в середине января. Его путешествие под названием «Мир в Сирии благодаря России» получило поддержку со стороны президента Сирии Башара Асада, а арабскую лошадь он планирует подарить президенту России Владимиру Путину.

В конном клубе "Узден" прошло чествование международного путешественника Аднана Аззама, который прибыл в Дагестан и уже успел познакомиться с гостеприимством Страны гор, легенд и преданий. В течении трёх дней арабская кобыла Наязек Шам (Звезда Сирии) восстанавливала свои силы в нашем конном клубе под чутким присмотром всей команды. Перед проводами в дальний путь от имени Федерации конного спорта республики Дагестан была подарена тёплая попона для его лошади, так как в дороге их ждут тяжёлые испытания погодой. Само «Путешествие Сирии по миру» было задумано ещё в 2017 году и ставит своей целью показать единство государств в борьбе с терроризмом, поблагодарить друзей Сирии, в трудный час протянувших руку помощи стране в борьбе с врагом, рассказать о Сирии людям так, как её знают сирийцы. Аднан вместе в друзьями начал своё путешествие 17 апреля 2019 года с площади Омейядов (Дамаск, Сирия) в Москву и уже побывал в Иордании, Ираке, Иране, в Азербайджане и прибыл в РФ. Аднан Аззам - сирийский конный путешественник, член международной Гильдии конных путешественников (LRG), совершил три исторических поездки, включая Северную Америку и путешествие по Северной Африке, в том числе Мекку. Автор книги "Le Cavalier de l'Espoir" ("Всадник надежды"). Первое и самое значимое своё путешествие Аднан начал в 1982 году. Тогда его путешествие верхом на лошади длилось 1300 дней. Он стал первым в истории конным путешественником, пришедшим маршрутом из Сирии через Турцию в Европу, добрался до Испании, а от туда в Северную Америку. 28 октября 2019 года Аднан Аззам продолжил свой путь из Махачкалы в Москву. И мы желаем ему в этом успешного финиша! Фото опубликовано @ksk_uzden

Азам уже преодолел более шести тысяч километров и побывал в Ираке, Иране и Азербайджане. В России он посетил Дагестан, Чечню, Ставропольский край и Ростовскую область.

По словам путешественника, особенно тяжело ему было в Иране, где во время его пребывания столбик термометра поднимался до 55 градусов. Также он пожаловался на холодную погоду в России. Еще одним препятствием для него стал языковой барьер. Во время путешествия сириец ночует или у гостеприимных хозяев, или прямо на улице.

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Аднан Аззам — сирийский конный путешественник, член международной Гильдии конных путешественников. Совершил несколько путешествий, самое длинное из которых продолжалось 1,3 тысячи дней. В рамках путешествия по Северной Америке встречался с бывшим президентом США Рональдом Рейганом.

В июне 2019 года калужские пожарные вернули лошадь итальянской туристке Паоле Джакомини (Paola Giacomini), которая путешествует верхом из Монголии в Польшу. Во время остановки для ночевки в Калуге у путешественницы отвязался и ушел ее конь по кличке Хранитель. На обращение туристки по единому номеру 112 на место выехали пожарные, которые нашли лошадь и вернули ее хозяйке

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