Российские пожарные вернули итальянской туристке коня

Калужские пожарные вернули лошадь итальянской туристке. Об этом сообщает РИА Новости.

Итальянка Паола Джакомини путешествует верхом из Монголии в Польшу. Во время остановки для ночевки в Калуге у путешественницы отвязался и ушел ее конь по кличке Хранитель. На обращение туристки по единому номеру 112 на место выехали пожарные, которые обнаружили лошадь и вернули ее хозяйке. Об этом итальянка написала в своем Instagram-аккаунте, сообщив также, что Хранитель не впервые пытается уйти от своей владелицы: «Сегодня вечером Хранитель снова ушел. На этот раз его нашли пожарные из Калуги», — написала она.

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40-летняя Джакомини, обладательница научной степени в области аграрных наук, провела в поездке уже около года. Она пользуется навигатором, проходя через населенные пункты, чтобы у нее была возможность кормить коня. Ночует Паола Джакомини в палатке.

По словам самой туристки, она хочет повторить путь, проделанный войсками монголо-татар в Средние века, когда они в 1241 году дошли до Кракова. В польский город Джакомини планирует добраться в сентябре, а в ноябре вернуться в свой родной город Турин.

В середине декабря 2018 года сообщалось, что испанский турист Хосе Андрес Абьян Пахарес, путешествовавший на велосипеде по трассе «Колыма», чуть не замерз насмерть. Во время сильных морозов он серьезно обморозил руку. Путешественника спасли местные жители, которые довезли испанца до ближайшего населенного пункта.

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