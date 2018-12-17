Испанец поехал на Колыму и замерз

Житель Испании поехал в путешествие по колымской трассе и чуть не замерз насмерть. Об этом сообщает РИА Новости.

Хосе Андрес Абьян Пахарес путешествовал по трассе «Колыма» на велосипеде, ночуя в палатке. Из-за сильных морозов он получил серьезные обморожения руки, однако был спасен местными жителями, которые довезли его до ближайшего населенного пункта.

Представитель администрации колымского города Сусуман рассказал, что испанцу вызвали скорую помощь и обработали руку. «Если бы не ребята, которые увезли его с трассы, он однозначно бы погиб. Парень, видимо, не очень хорошо понимал, что такое колымские морозы», — сказал он.

На данный момент Пахарес пытается улететь из Магадана в Москву, однако не может купить билет из-за их дефицита перед Новым годом. Отмечается, что испанец чувствует себя бодро и хорошо.

В январе российский турист в китайском районе Макао час провисел на неисправной тарзанке. Температура воздуха в тот момент находилась на отметке восьми градусов по Цельсию, поэтому россиянин получил переохлаждение.

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