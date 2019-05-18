Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Российский путешественник Федор Конюхов планирует три новых экспедиции. Об этом сообщил его сын Оскар, передает ТАСС.

Конюхов-младший рассказал, что его отец не собирается в ближайшее время путешествовать по морю. Новые проекты будут связаны с перелетами.

Весной следующего года Конюхов планирует подняться на воздушном шаре на высоту 25 километров. Таким образом он побъет предыдущий рекорд в 21 километр, установленный путешественником из Индии. Для этого был изготовлен самый большой воздушный шар в истории — 100 тысяч кубометров. Полет займет один день, старт будет дан из пустыни в Австралии.

Также Конюхов собирается дважды облететь земной шар без посадки. По подсчетам британской компании Cameron balloons, которая изготавливала воздушные шары для экспедиций Конюхова, такой перелет может занять около 20 дней.

Через три года Конюхов отправится в кругосветное путешествие на самолете, который работает от солнечных батарей. Прототип самолета уже построен. Эту экспедицию путешественник также намерен провести без посадки за 7-10 дней.

9 мая Федор Конюхов достиг мыса Горн и группы островов Диего-Рамирес — самой южной точки Чили и Южной Америки. Тем самым он завершил первый этап своего кругосветного путешествия через южный Тихий океан с запада на восток и стал первым в мире человеком, в одиночку прошедшим из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!