Федор Конюхов застрял

Российский путешественник Федор Конюхов не может продвинуться к мысу Горн из-за встречного ветра. Об этом он сообщил на своем сайте.

Лодка Конюхова остановилась на расстоянии 300 миль (около 555 километров) от мыса. Чтобы продолжить плавание, путешественнику нужно дождаться смены ветра на западно-северо-западный.

По словам Конюхова, 2 мая первый раз за неделю выглянуло солнце, и ему удалось подзарядить солнечные батареи. Аккумуляторы расположены на дне лодки и быстро разряжаются из-за холодной воды. Мореплавателю пришлось выключить все приборы, кроме электронной карты и AIS (системы идентификации судов).

Конюхов рассказал, что оказался слишком близко от берега. Он опасается, что его выбросит на скалы Огненной земли (архипелага между Атлантическим и Тихим океанами на крайнем юге Южной Америки), однако будет продолжать движение.

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Федор Конюхов находится в кругосветном путешествии уже 147 дней. Его весельная лодка попала в шторм в Южном океане и перевернулась 2 апреля. Тогда 9-метровое судно сделало оборот в 360 градусов и встало на ровный киль. Позже его сын Оскар сообщил, что ветроуказатель в лодке сломался и Федору пришлось «идти вслепую», ориентируясь на давление ветра на судно. Также после шторма повредились солнечные батареи, из-за чего Конюхов экономит на отоплении каюты и плывет в холоде.

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.

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