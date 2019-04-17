Федор Конюхов замерз

Российскому путешественнику Федору Конюхову придется плыть до мыса Горн в ледяной каюте. Об этом ТАСС рассказал сын мореплавателя Оскар Конюхов.

Оказалось, что в лодке путешественника после шторма повредились солнечные батареи. «Да, холодно, тяжело, но что делать», — сказал сын Конюхова, отметив, что пока все идет по плану.

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Сам Федор Конюхов написал в личном блоге, что в лодке холодно, потому что на отоплении каюты приходится экономить. «Потеря части солнечных батарей сильно сказывается на энергобалансе, до переворота я не знал проблем с зарядкой, а сейчас все время мониторю индикаторы бортового питания», — написал путешественник.

Федор Конюхов находится в кругосветном путешествии уже 132 дня. Его весельная лодка попала в шторм в Южном океане и перевернулась 2 апреля. Тогда 9-метровое судно сделало оборот в 360 градусов и встало на ровный киль. Позже его сын Оскар сообщил, что ветроуказатель в лодке сломался, и Федору пришлось «идти вслепую», ориентируясь на давление ветра на судно.

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.

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