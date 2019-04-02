Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на сына Конюхова и руководителя его штаба Оскара.

По словам Конюхова-младшего, сильный ветер настиг судно «АКРОС» после суток хорошей погоды. «По прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для весельной лодки», — поделился Оскар.

О том, что лодка сделала оборот в 360 градусов и встала на ровный киль, путешественник сообщил 1 апреля в 22:17. В результате происшествия лодка потеряла часть солнечных панелей и ветроуказатель. Конюхову больше недоступны данные о направлении и силе ветра.

Шторм начал стихать к двум часам ночи. На тот момент Конюхов не мог определить степень повреждения носового отсека лодки из-за темного времени суток и непогоды. «Носовой люк открыть невозможно, волнение в океане пять метров, палубу заливает. Придется ждать улучшения погоды для инспекции лодки», — заключил Конюхов.

Его сын отметил, что антенны спутниковых телефонов остались невредимыми и связь с лодкой по-прежнему есть. Информация о местоположении судна поступает каждые два часа автоматически.

В марте Федор Конюхов пережил шторм мощностью 12 баллов с высотой волн до восьми метров. До этого он попал в мощный шторм у побережья Южной Америки. Существовала реальная опасность для его жизни, из-за огромных волн он пристегивал себя к лодке ремнями.

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии. Лодка, на которой он решил обогнуть Южное полушарие, была спроектирована британским дизайнером Филиппом Моррисоном. Ее длина составляет девять метров. Изначально она была оборудована водонепроницаемыми отсеками для еды и независимыми друг от друга источниками энергии — солнечным модулем, ветрогенераторами и установкой, которая превращает метанол в электричество. Также на борту есть два типа спутниковых телефонов и другое оборудование связи.

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