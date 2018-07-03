Федор Конюхов погрузится на дно Марианской впадины

Путешественник, писатель и художник Федор Конюхов готовится к погружению на дно Марианской впадины для сбора образцов грунта. Для этого он построит 20-тонный батискаф. Об этом священник рассказал в интервью RT.

Конюхов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой нематериально помочь в организации экспедиции.

«Нам необходимо ускорить строительство батискафа. Мы обращались с этим вопросом на наши предприятия. Наши специалисты, наши заводы хотят строить его пять-восемь лет, а мы хотим построить его за два-три года. И вот здесь нам нужно ускорить строительство. Такой и была просьба к Владимиру Владимировичу», — пояснил он.

Путешественник отметил, что капсула строится на спонсорские деньги. Она обойдется примерно в 12 миллионов долларов.

По словам Конюхова, за всю историю человечества никто еще ничего не доставал со дна Марианской впадины, а это может иметь огромное значение для науки.

Конюхов — один из самых известных российских путешественников. Он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику (один раз на весельной лодке). Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах.

Глубина Марианской впадины — почти 11 километров. Это самое глубокое место на Земле.

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