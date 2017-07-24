Конюхов вместе с артековцами отправится в крымскую «кругосветку»

Путешественник Федор Конюхов планирует отправиться в экспедицию в Крым в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе международного детского центра (МДЦ) «Артек», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 24 июля.

Конюхов объявил о данном проекте во время визита в МДЦ. Точные даты путешествия не уточняются, однако известно, что «Кругосветка по Крыму» продлится месяц. В состав экспедиционной группы войдут отдыхающие в «Артеке» дети.

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Из Керчи путешественники отправятся на вельботах (весельных шлюпках) к поселку Черноморское на западе региона. Обратный путь участники экспедиции проделают уже по суше, по крымским степям.

Во время посещения детского лагеря Конюхов также провел мастер-класс для артековцев по управлению лодками. Кроме того, он рассказал о своих кругосветных путешествиях и проектах по изучению редких явлений природы.

В мае путешественник заявлял, что возьмет с собой в экспедицию школьников, успешно сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ).

