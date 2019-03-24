Преодолевшему восьмиметровые волны Конюхову предрекли череду новых штормов

Российский путешественник Федор Конюхов пережил шторм мощностью 12 баллов с высотой волн до восьми метров. Однако в ближайшее время ему предстоит попасть еще в несколько бурь. Об этом рассказал сын Конюхова и руководитель его штаба Оскар, передает РИА Новости.

По словам Конюхова-младшего, путешественник впервые пережил на весельной лодке шторм со скоростью ветра до 90 километров в час и огромными волнами, самые высокие из которых, по данным системы глобального прогнозирования погоды, достигали восьми метров. Через спутниковый мессенджер BySky Конюхов писал в штаб, что «океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом».

Сейчас шторм пошел на спад, скорость ветра снизилась вдвое. «У Федора в океане ночь. До мыса Горн — 2,3 тысячи километров. Идет по курсу», — объяснил сын путешественника. Тем не менее, скоро Конюхову предстоит попасть в новый шторм с пяти-шестиметровыми волнами, а всего до четверга, 28 марта, ему придется пережить четыре шторма с передышками по 12-15 часов.

Ранее стало известно, что Конюхов попал в мощный шторм у побережья Южной Америки. Существовала реальная опасность для его жизни, из-за огромных волн он пристегивал себя к лодке ремнями.

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии. Лодка «АКРОС», на которой он решил обогнуть Южное полушарие, была спроектирована дизайнером из Великобритании Филиппом Моррисоном.

Длина судна составляет девять метров, оно оборудовано водонепроницаемыми отсеками для еды и независимыми друг от друга источниками энергии — солнечным модулем, ветрогенераторами и установкой, которая превращает метанол в электричество. Также на борту есть два типа спутниковых телефонов и другое оборудование связи.

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