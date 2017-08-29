Конюхов решил совершить кругосветное путешествие на лодке за 222 дня

Путешественник Федор Конюхов планирует обогнуть земной шар на лодке за 222 дня. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Конюхов на встрече с успешно сдавшими Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по географии выпускниками заявил, что стартовой и финальной точкой его экспедиции станет Австралия.
Он добавил, что лодка для путешествия сейчас строится в Англии. Когда именно Конюхов намерен отправиться в кругосветку, он не уточнил.
Путешественник также сказал, что хочет совершить кругосветный перелет на гигантском планере с размахом крыльев 44 метра без посадок и остановок. «Я рассчитываю за пять дней сделать этот оборот. Я сейчас учусь для этого в Белоруссии и Литве», — отметил Конюхов.
Ранее он говорил, что собирается стартовать из города Минеральные Воды в Ставрополье. О сроках полета пока не сообщается.
В феврале текущего года Конюхов вместе со спортсменом Иваном Меняйло поставили мировой рекорд по длительности перелета на тепловом аэростате. Мужчины провели в воздухе более 55 часов, преодолев свыше 1 тысячи километров.