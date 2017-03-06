Путешествия
 

Конюхов решил облететь мир за пять суток на планере с солнечными батареями

Перейти в «Мою Ленту»
Федор Конюхов
Федор Конюхов

Федор Конюхов задумал совершить кругосветный полет на планере с солнечными батареями за 120 часов (пять суток). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Интерфакс».

По словам путешественника, перелет планируется совершить без посадок. Днем планер будет работать на солнечных батареях, установленных на крыльях, а ночью — передвигаться за счет потоков воздуха. «Первая задача — подняться на 16 тысяч метров, а когда полечу вокруг света — это будет на высоте между 15 и 17 тысяч метров», — рассказал Конюхов.

Путешественник добавил, что для него подготовят специальный высотно-компенсирующий костюм, предназначенный для военных летчиков. Максимальная скорость, которую, как предполагается, удастся развить планеру, составит 230 километров в час.

Путешественник планирует стартовать в районе города Минеральные Воды в Ставропольском крае. По его словам, о сроках говорить пока еще рано.

По данным агентства Regnum, путешествие должно состояться уже в марте. При этом Конюхов намерен побить мировой рекорд по высоте полета на планере. Предыдущее аналогичное достижение принадлежит американцу Полу Бикли. В 1961 году он поднялся на планере до отметки почти в 13 тысяч метров над пустыней Мохаве в США.

В феврале Конюхов и спортсмен Иван Меняйло побили мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате. Мужчины провели в воздухе в общей сложности более 55 часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мировой рекорд по высоте полёта на планере побьет Федор Конюхов
Федор Конюхов приземлился под Саратовом
Конюхов побил мировой рекорд по длительности полета на воздушном шаре
Названы сроки нового полета Конюхова
Последние новости
СМИ сообщили о гибели под Пальмирой российского спецназовца
Москва потратит 11 миллиардов рублей на аттракционы
Петербургские депутаты поборются за право на спонтанные встречи с избирателями
Клепач предсказал рублю резкое укрепление без валютных интервенций Минфина
В Таиланде из желудка черепахи Копилки извлекли пять килограммов монет
Директор школы в Крыму приняла футбольный матч за митинг и разогнала участников
Samsung зарегистрировала загадочный Galaxy X
Путешествия
Путешествия
 — 
00:12 Сегодня
Посетители на территории Псковского Кремля

Дорога на Северо-Запад

Что посмотреть и где побывать в Псковской области
16:54 2 марта 2017

В Москве открыли выставку российского фотографа и немецкого режиссера о Камчатке

17:18 Сегодня

Ростуризм предупредил о предлагающих поддельные визы в Индию сайтах

11:02 21 февраля 2017

Немецкие журналисты назвали плюсы отдыха на курорте «Роза Хутор»

Путешествия
 — 
00:16 3 марта 2017

Попасть в австрийскую лыжню

Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
16:34 Сегодня

Стала известна дата введения безвизового режима между Россией и ЮАР

16:12 Сегодня

СМИ рассказали о китайских «клонах» Airbnb

17:33 16 февраля 2017

Объехавшего весь мир велопутешественника оставили без велосипеда

Путешествия
 — 
00:09 9 февраля 2017

Дождаться посадки

Шесть самых длинных в мире авиамаршрутов
14:03 Сегодня

Серфингист на Гавайях встретил четырех горбатых китов

13:56 25 мая 2016

Москва направила Египту новые требования по авиабезопасности

14:40 Сегодня

Британцы решили построить первый в мире пивной отель

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
St. Petersburg. March against hatred. Participants of March against hatredПод гнетом голубым
Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет
Семь госпитализированных с подозрением на птичий грипп избежали заражения
Задержанного на украинской границе кенгуру Виталика поселили в зоопарке
Пьяный мужчина с катаной атаковал прохожего на востоке Москвы
Водитель Ferrari похвастался гонками по МКАД
Ваше кирибачество
Будут ли российские самодержцы править в тропиках
Все материалы
Мир
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Университет преступного мира
Криминальный мир Бразилии — на свободе и за решеткой
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
В арабском городе Джатт на севере Израиля убрали таблички с именем Арафата
Американский биолог рассказал о призыве папы римского ограничить рождаемость
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Все материалы
Бывший СССР
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию
Участники блокады сообщили о готовящихся атаковать их по приказу Киева бабушках
СМИ сообщили о замене украинских пограничников на активистов
Киевский суд снял арест с 300 миллионов гривен Януковича-младшего
Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против России
В Узбекистане десятки детсадов превратили в бордели
Все материалы
Финансы
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Клепач предсказал рублю резкое укрепление без валютных интервенций Минфина
«Югра» поддержит волейбольное «Динамо» в плей-офф Лиги Чемпионов
Медведев выбрал ответственных за продвижение блокчейна в России
Китайская банковская система стала крупнейшей в мире
Рост ВВП Китая замедлится до 6,5 процента в 2017 году
Доход от «народных облигаций» освободят от налогов
Все материалы
Бизнес
Истина в цене
Приведет ли укрепление рубля к удешевлению товаров
Банк на экспорт
Как российскому несырьевому бизнесу выйти на внешний рынок и не прогореть
Российские дороги упали в цене по сравнению с европейскими и американскими
«Тольяттиазот» отчитался об экологических проектах 2016 года
Единственный украинец лишился места в топ-500 богатейших людей планеты
Новые владельцы Opel подумают о возвращении марки в Россию
Иванов-младший стал президентом «Алросы»
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Статистическая грешность
Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году
СМИ сообщили о гибели под Пальмирой российского спецназовца
В «Туполеве» назвали сроки появления в войсках нового бомбардировщика Ту-160М2
Армия США потребовала миномет с лазерным наведением
Убившая сына за плохо выученные стихи жительница Якутии получила 15 лет
Все материалы
Наука и техника
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Раскрыты размеры экрана нового iPhone
Политическую принадлежность связали с подходом к проблеме ожирения
Назван способ сделать толпу людей умнее
Онищенко назвал вейпы угрозой национальной безопасности России
Все материалы
Спорт
Горящий крюк, клюшка-копье, бросок между ног
Лучшие буллиты мирового хоккея
В Подмосковье прошло первенство футбольных школ «Юниор»
Директор школы в Крыму приняла футбольный матч за митинг и разогнала участников
Японец стал самым возрастным футболистом в истории
УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко
Неизвестные сожгли машину Мэйуэзера в Бирмингеме
Вратарь поймал шайбу воротником свитера в матче НХЛ
Все материалы
Культура
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
«Тебе нравятся парни, да?»
Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
Арабский шейх откроет в Нью-Йорке институт мусульманского искусства
Спектакль о Гарри Поттере номинирован на премию Оливье в 11 категориях
Группа HIM объявила о распаде и прощальном турне
В ЮНЕСКО поднимут вопрос об отмене концертов Орбакайте на Украине
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Дорого и развратно
Зачем люди следят за красивой жизнью Хача и удачно вышедшей замуж танцовщицы
История с придавленным насмерть порножурналами японцем оказалась фейком
Москвичкам пообещали на 8 Марта шаурму и тюльпаны
В США поймали «путешественника во времени» с наркотиками и пистолетом
Актер из «Гарольда и Кумара» присел на диван в позе советницы Трампа
Все материалы
Ценности
Ниточки-иголочки
Как фильм про шотландских наркоманов изменил моду
DKNY открыл новую сторону соблазна с помощью аромата
Rolls-Royce покажет в Женеве «бриллиантовый» Ghost Elegance
Hermes представил в Москве украшения для «гламурных панков»
Александр Васильев представил модные чайные чашки
Лучшие подарки к 8 Марта
Российские дизайнеры дополнили коллекцию кед «Два мяча»
Все материалы
Путешествия
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Конюхов решил облететь мир за пять суток на планере с солнечными батареями
Ростуризм предупредил о предлагающих поддельные визы в Индию сайтах
Стала известна дата введения безвизового режима между Россией и ЮАР
СМИ рассказали о китайских «клонах» Airbnb
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Все материалы
Из жизни
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
«Я буду свободен»
Эвтаназия диджея из Италии вновь подняла вопрос добровольного ухода из жизни
В Таиланде из желудка черепахи Копилки извлекли пять килограммов монет
Танец американской пенсионерки на парковке прославился в сети
Аллигатор с рыбиной в зубах вышел на поле для гольфа во Флориде
Все материалы
12 самых уважаемых автопроизводителей
Производители автомобилей с самым высоким авторитетом
Чего ждать от нового сезона Ф1?
Подводим итоги первой тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне
Крутой кроссовер Renault, но не «Дастер»?
Нетипичное знакомство с со старшим братом Renault Duster – Koleos
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
В Сети показали дизайн нового Kia Rio для России
Европейцы выбрали «Автомобиль года»
Mercedes-Benz показал профиль конкурента Porsche Panamera
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы