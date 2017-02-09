Названы сроки нового полета Конюхова

Федор Конюхов совершит новый полет на тепловом аэростате через год. Об этом заявил сын путешественника Оскар, передает в четверг, 9 февраля, Национальная служба новостей (НСН).
По словам Оскара, речь идет о полете в стратосферу для установления нового мирового рекорда по высоте подъема на тепловом аэростате. Действующее достижение составляет 21 километр. Конюхов намерен подняться до 25 километров.
В настоящее время изготавливается самый большой в мире воздушный шар объемом 100 тысяч кубических метров. На его создание уйдет порядка девяти месяцев, рассказал сын путешественника.
«Именно такой размер оболочки позволит подняться на высоту в 25 километров, где практически отсутствует кислород, где разряженный воздух. Пилот будет находиться в специальной капсуле. Это уже другой уровень полетов», — отметил Конюхов-младший.
Ранее в четверг стало известно, что Конюхов вместе со спортсменом Иваном Меняйло побили мировой рекорд по длительности беспосадочного полета на воздушном шаре. Мужчины смогли провести в небе более 51 часа. На данный момент время их полета 53 часа.
В декабре 2016 года сообщалось, что Конюхов намерен стартовать в стратосферу из Якутии. Предполагалось, что это произойдет в августе-сентябре 2017 года.