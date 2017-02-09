Федор Конюхов приземлился под Саратовом

Воздушный шар с путешественниками Федором Конюховым и Иваном Меняйло приземлился в районе города Красный Кут в Саратовской области. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 9 февраля, рассказали организаторы экспедиции.

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Конюхов и Меняйло провели в воздухе в общей сложности более 55 часов. За это время они преодолели 1030 километров. Они поставили мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате.

Предыдущее аналогичное достижение принадлежало японским пилотам Мичио Канда и Хиразуки Такезава. Они сумели пролететь без посадки на аэростате 50 часов 38 минут.

Как рассказал Конюхов, самым сложным отрезком пути оказалась вторая ночь, когда из-за холодов обледенела оболочка шара. Это повлияло на вес летательного аппарата и, соответственно, увеличило расход топлива.

Днем ранее, 8 февраля, Конюхов и Меняйло побили российский рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре. Они продержались в воздухе более 19 часов.