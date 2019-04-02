Раскрыта судьба перевернувшейся в океане лодки Федора Конюхова

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Сын и руководитель штаба путешественника Федора Конюхова Оскар рассказал о состоянии перевернувшейся в Южном океане лодки отца. Его слова приводит Пятый канал.

По словам Конюхова-младшего, судно «АКРОС» три раза перевернулось из-за волн в Южном океане, однако и лодка, и шкипер остались невредимыми. На рассвете путешественник планирует провести инспекцию судна, чтобы оценить степень повреждений.

В настоящий момент он держит курс на мыс Горн в Чили, до которого осталось две тысячи километров. Оскар отмечает, что отец прошел уже девять тысяч километров.

Поскольку ветроуказатель поломан, а Федор находится внутри лодки, ему придется «идти вслепую», ориентируясь на давление ветра на судно.

Ранее стало известно, что весельная лодка Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. О том, что лодка сделала оборот в 360 градусов и встала на ровный киль, путешественник сообщил 1 апреля в 22:17. В результате происшествия лодка потеряла часть солнечных панелей и ветроуказатель.

В марте Федор Конюхов пережил шторм мощностью 12 баллов с высотой волн до восьми метров. До этого он попал в мощный шторм у побережья Южной Америки. Существовала реальная опасность для его жизни, из-за огромных волн он пристегивал себя к лодке ремнями.

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии. Лодка, на которой он решил обогнуть Южное полушарие, была спроектирована британским дизайнером Филиппом Моррисоном. Ее длина составляет девять метров. Изначально она была оборудована водонепроницаемыми отсеками для еды и независимыми друг от друга источниками энергии — солнечным модулем, ветрогенераторами и установкой, которая превращает метанол в электричество. Также на борту есть два типа спутниковых телефонов и другое оборудование связи.

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