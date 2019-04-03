Федор Конюхов поделился страхами после бедствия в океане

Российский путешественник Федор Конюхов, чья лодка перевернулась в Южном океане, рассказал о произошедшем. Соответствующий пост опубликован в его Instagram-аккаунте.

Под последней публикацией, которая появилась в соцсети в среду, 3 апреля, Конюхов сообщил, что теоретические расчеты, проводившиеся при проектировании его судна «АКРОС», оправдались. Он также заявил, что рад возвращению лодки на ровный киль.

Затем путешественник поведал, что прошлым летом проводил «тестовые перевороты» в бухте со спокойной водой с помощью крана. Однако, по его словам, в Южном океане все оказалось по-другому.

«После пережитых событий, когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота», — признался шкипер.

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2 апреля стало известно, что весельная лодка Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. О том, что лодка сделала оборот в 360 градусов и встала на ровный киль, путешественник сообщил 1 апреля в 22:17. В результате происшествия лодка потеряла часть солнечных панелей и ветроуказатель.

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии. Лодка, на которой он решил обогнуть Южное полушарие, была спроектирована британским дизайнером Филиппом Моррисоном. Ее длина составляет девять метров. Изначально она была оборудована водонепроницаемыми отсеками для еды и независимыми друг от друга источниками энергии — солнечным модулем, ветрогенераторами и установкой, которая превращает метанол в электричество. Также на борту есть два типа спутниковых телефонов и другие средства связи.

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