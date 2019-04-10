Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Россиянин Федор Конюхов попал в новый шторм в Тихом океане. Об этом сообщается в его блоге.
Путешественник рассказал, что идет практически на ощупь среди больших волн. «Боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен. Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать», — написал он.
Конюхов рассказал, что питается холодными продуктами из-за сильной качки. Он пояснил, что «лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой».
2 апреля стало известно, что весельная лодка Федора Конюхова «Тургояк» попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. Тогда 9-метровая лодка сделала оборот в 360 градусов и встала на ровный киль,
Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.