Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова. Судно «Акрос» обнаружили в 460 милях от мыса Горн, сообщается на странице россиянина в Instagram. Там же опубликован ролик.

Чилийцы совершали патрулирование, отмечается в посте. Они предупредили Конюхова об этом и попросили зажечь белый фальшфейер, когда тот услышит звук приближающегося самолета. Пилоты не сразу его заметили из-за низкой облачности и моросящего дождя. Затем они снизились и пообщались с путешественником по рации, делая круги над лодкой.

«Пилоты вызвали меня на 16 канале. Мы поговорили несколько минут. Спросили о моем самочувствии, сколько продуктов, воды и сколько, по мои расчетам, мне потребуется времени, чтобы дойти до мыса Горн», — пояснил Конюхов.

Он находится в кругосветном путешествии уже 132 дня. Его весельная лодка попала в шторм в Южном океане и перевернулась 2 апреля. Тогда 9-метровое судно сделало оборот в 360 градусов и встало на ровный киль. Позже его сын Оскар сообщил, что ветроуказатель в лодке сломался и Федору пришлось «идти вслепую», ориентируясь на давление ветра на судно.

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.

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