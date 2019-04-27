Путешествия
 
Последние новости
Варвара Караулова вышла на свободу
Футболисты английского клуба бойкотировали матч из-за долгов по зарплате
Жертвами перестрелки с боевиками на Шри-Ланке стали 15 человек
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
В Трампа бросили телефон во время выступления
Команда Зеленского признала возможность мира в Донбассе по плану России
Лобода выразила мнение о победе дочери Алсу в «Голосе» одним символом
Первый канал заподозрил подтасовку результатов после победы дочери Алсу в «Голосе»
Новости партнеров

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Перейти в «Мою Ленту»

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова. Судно «Акрос» обнаружили в 460 милях от мыса Горн, сообщается на странице россиянина в Instagram. Там же опубликован ролик.

Чилийцы совершали патрулирование, отмечается в посте. Они предупредили Конюхова об этом и попросили зажечь белый фальшфейер, когда тот услышит звук приближающегося самолета. Пилоты не сразу его заметили из-за низкой облачности и моросящего дождя. Затем они снизились и пообщались с путешественником по рации, делая круги над лодкой.

«Пилоты вызвали меня на 16 канале. Мы поговорили несколько минут. Спросили о моем самочувствии, сколько продуктов, воды и сколько, по мои расчетам, мне потребуется времени, чтобы дойти до мыса Горн», — пояснил Конюхов.

Он находится в кругосветном путешествии уже 132 дня. Его весельная лодка попала в шторм в Южном океане и перевернулась 2 апреля. Тогда 9-метровое судно сделало оборот в 360 градусов и встало на ровный киль. Позже его сын Оскар сообщил, что ветроуказатель в лодке сломался и Федору пришлось «идти вслепую», ориентируясь на давление ветра на судно.

Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Федор Конюхов замерз
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Федор Конюхов поделился страхами после бедствия в океане
Путешествия
Путешествия00:03Сегодня
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press)

Африканский налет

Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
18:4626 апреля

Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»

15:2223 апреля

Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван

19:5626 апреля

Пилот внезапно заболел посреди полета и перестал управлять самолетом

Путешествия00:0520 апреля

«На месте лохов были мы»

Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
15:0726 апреля

Россиянин побил начальницу поезда и пошел под суд

20:41 8 апреля

Россиянам станет проще ездить в Турцию

13:5826 апреля

Нервный пассажир захотел выйти из летящего самолета и устроил переполох на борту

Путешествия00:0623 апреля

В гости к талибам

Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
16:11 6 апреля

В Крыму отказались от налога для туристов

10:3426 апреля

Российский самолет развернулся в воздухе из-за проблем с двигателем

13:0026 апреля

Зеленский улетел с детьми в Турцию

Россия
«Многие люди уже сидят»
Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Еда в законе
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Россия посчитала приговор Бутиной «русофобией»
Путин распорядился отнимать землю у нарушителей пожарной безопасности
В Москве загорелся отреставрированный за миллиард рублей фонтан
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку»
Они борются за права женщин на Северном Кавказе. За это их преследуют и угрожают убийством
Все материалы
Мир
«Русские должны оттуда убраться»
 
На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки
В Трампа бросили телефон во время выступления
Склад террористов в Шри-Ланке сняли на видео
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Трамп оценил слова Путина о Ким Чен Ыне
Турция cнова обвинила армян в фальсификации геноцида
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Команда Зеленского признала возможность мира в Донбассе по плану России
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
Пережившего пожар в Доме профсоюзов украинца выдворят из России
Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику
ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов
Все материалы
Экономика
Черный запас
 
«Октава» — новый взгляд на развитие
Как организовать диалог власти, бизнеса и креативных лидеров
«Их мозг работает по-другому»
Люди с аутизмом приносят экономике миллионы. Но общество их стыдится и не хочет замечать
«Аэрофлот» провел заседание комитета по регуляторной политике РСПП
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
Все материалы
Силовые структуры
Настоящие полковники
Три офицера ФСБ попались на взятках и хищениях. В спецслужбе началась большая чистка
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
Вера БегунЛютая Вера
Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами
Фигуранта дела об изнасиловании уфимской дознавательницы отпустили из СИЗО
В организме отравившихся в «Матросской тишине» арестантов нашли метадон
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Раскрыта «главная фишка» носителя «Посейдона»
Китай испытал многоразовую гиперзвуковую ракету Jia Geng № 1
«Бумеранг» задумали усилить «Кинжалом»
Найдены следы жестокой казни в древней тюрьме
Все материалы
Спорт
Олег Кононов«Кто может быть на месте Кононова? Любой»
Новый тренер не спас «Спартак». За провалы заплатили другие
Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки
Салах вошел в историю «Ливерпуля»
Футболист умер на следующий день после интервью о своем здоровье
Российский боец MMA поднял соперника и обрушил его приемом из рестлинга
Пилот «Формулы-1» разбил болид о канализационный люк
Жоау Фелиш«Этот мальчик — уже звезда»
В 19 лет он уже вошел в историю футбола. Роналду называет его своим наследником
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
Группа «Higher Brothers»Самая читающая страна
Как азиатский хип-хоп перевернул рэп-игру и покорил Америку
Оконченная повесть
Умерла актриса Элина Быстрицкая, звезда «Тихого Дона»
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
Китаянка слишком много плакала на показе «Мстителей» и угодила в больницу
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Определены шансы героев «Игры престолов» погибнуть в финальной битве
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
Лобода выразила мнение о победе дочери Алсу в «Голосе» одним символом
Первый канал заподозрил подтасовку результатов после победы дочери Алсу в «Голосе»
В телевизор россиянки «нагло проник» неизвестный
В сети назвали позором победу дочери Алсу в «Голосе»
Все материалы
Ценности
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ингрид БергманСнежные королевы
Самые властные, сексуальные и любимые народом женщины Скандинавии
Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х
Свидетельница захотела откровенное платье на свадьбу и вывела из себя невесту
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»
Пилот внезапно заболел посреди полета и перестал управлять самолетом
Россиянин побил начальницу поезда и пошел под суд
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Все материалы
Из жизни
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
Семья заказала куриные крылья и получила птичьи перья
Тюремная надзирательница села на год за секс с заключенным
Китаец забыл купить жене куриных ножек и погиб
Выигравшим четыре миллиона фунтов стерлингов британцам отказались выдать деньги
Все материалы
Модник с кузовом
Тест обновленного пикапа L200 в горах Грузии
Дым, ужастики и грязь
Лучшее автомобильное видео апреля
Самолет для дорог
EV-1 — концептуальный спорткар из времен, когда Saab был молод и полон сил
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
«Гранте» поменяли комплектации и цены
Семилитровый двигатель Mopar оценили дороже нового Dodge Challenger
Названы сроки появления нового Volkswagen Golf
Все материалы
Дом
Морда кирпичом
Что вы понимаете в архитектуре? Сложный тест
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
«Насекомые и крысы сильно портят впечатление»
В Москве много недорогих квартир. Почему их никто не покупает?
Самые дешевые апартаменты обнаружили в центре Москвы
Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной
Названа главная причина отказа в ипотеке
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Все материалы