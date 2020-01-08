Началась встреча Путина и Эрдогана в Стамбуле

В Стамбуле началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает «Интерфакс». Она проходит в формате «один на один» и в закрытом от прессы режиме.

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Ранее Кремль сообщал, что российский лидер планировал обсудить с Эрдоганом вопросы развития российско-турецкого сотрудничества, а также международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии. Турецкая сторона в свою очередь заявляла, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.

7 января Путин посетил с официальным визитом сирийский Дамаск. Президент встретился с лидером страны Башаром Асадом.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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