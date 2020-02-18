Запрет на аборты предложили закрепить в Конституции

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты. Письмо с соответствующим предложением он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, передает РИА Новости.

В тексте документа говорится о необходимости закрепления «права ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения».

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг — закрепить данный факт в главном законе нашей страны», — пояснил агентству Милонов.

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Кроме того, депутат предложил закрепить в Конституции веру в Бога и статус России как «правопреемницы Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик — победителя в Великой Отечественной войне». В своей версии он называет Россию «ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости».

В последние несколько лет в России все чаще поднимается вопрос сокращения числа абортов для поднятия рождаемости. Так, в прошлом году в Минздраве заявили о планах вдвое сократить количество абортов в ближайшие шесть лет. В тот же день на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам выведения абортов из ОМС глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) предложила признать субъектами права нерожденных детей и ввести соответствующие поправки в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в России, таким образом, приравняв аборты к убийствам.

В июне РПЦ вынесла на общественное обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о необходимости закрепить права эмбриона на законодательном уровне и запретить аборты. Текст документа опубликован на официальном сайте Московской патриархии. Его авторы на основании библейских псалмов доказывают, что «тождество личности человека непрерывно с момента, когда Бог дает жизнь в зачатии и до момента смерти».

В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. «Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», — сказал священнослужитель и осудил делающих аборты ради карьеры женщин.

Позиция Милонова на этот счет однозначна. Депутат считает сторонников абортов фашистами, которые планируют сжигать детей.

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