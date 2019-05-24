Милонов назвал ведущего НТВ мракобесом и нарек фашисткой сторонницу абортов

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ведущего передачи «Место встречи» на НТВ Ивана Трушкина средневековым мракобесом. Запись фрагмента эфира доступна на сайте телеканала.

Так Милонов отреагировал на высказывание Трушкина о свободе женщины распоряжаться своим телом. Темой ток-шоу стала инициатива патриарха всея Руси Кирилла: по его мнению, отказ от абортов поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Трушкин заметил, что считает право женщины на выбор важным достижением современности. «Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов», — ответил Милонов. По его словам, современные ученые якобы доказали, что тело ребенка не является частью тела матери, вынашивающей плод. На вопрос об источнике таких данных, он не дал точный ответ.

При это депутат заметил, что ему все равно, рассматривает ли российское законодательство человеческие эмбрионы как полноценных граждан.

«Тебе надо — ты и рожай», — крикнула в адрес Милонова гостья в студии.

Также депутат партии «Единая Россия» назвал сторонников абортов фашистами, которые планируют сжигать детей. «Если вы выступаете за аборты, то вы фашистка. Наглая фашистская морда», — приводит его слова телеканал.

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