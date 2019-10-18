В РПЦ сравнили аборты с языческими жертвоприношениями

Выбор между количеством детей и качеством их жизни в российских семьях является ложным и напоминает жертвоприношение. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Интерфакс».

«Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», — отметил он, осудив попытки уговорить женщину сделать аборт ради карьеры. В связи с этим священнослужитель напомнил, что «наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких».

Вместе с тем он признал, что в России отказавшиеся от рождения по тем или иным причинам люди действительно живут богаче, но не счел их счастливыми. «Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден», — заключил патриарх, заявив о необходимости отстаивать право на жизнь, отмена которого обесценивает остальные права человека.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов назвал русский народ убийцей и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. В РПЦ отреагировали на его высказывание и в свою очередь сослались на документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который был принят в 2000 году. В нем говорится, что если беременность угрожает жизни женщины, то к ней «рекомендуется проявлять снисхождение».

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