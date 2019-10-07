В РПЦ попросили «10 лет и полномочия» для повышения рождаемости

Протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия». Об этом он заявил в эфире телеканала «Спас», передает «Интерфакс».

«Дайте мне 10 лет и полномочия — я вам увеличу рождаемость в стране на несколько миллионов человек в год», — сказал священнослужитель, отметив, что русский народ «ждет ужасное будущее». В связи с этим он заявил о необходимости менять отношение россиян к рождению детей.

Так, по мнению протоиерея, россияне «от детей предохраняются, как от бандитов», хотя дети — «наше будущее». Он осудил тех молодых людей, которые предпочитают сначала «пожить для себя» и оттягивают рождение ребенка. По его словам, людям необходимо «выращивать живые, говорящие цветы, научить их, любить», как делала его мать, которая «шесть раз пережила это счастье». Он рассказал, что после того, как ее бросил муж, она жалела только о том, что больше не будет беременна.

«Если мы будем по-прежнему рожать 1,7 ребенка на семью, то можно с помощью арифмометра посчитать, когда нас не будет ни как народа, ни как нации, ни как носителей русского языка. Это все выхолостится и выродится, и будут другие народы — великий Китай...» — подчеркнул священнослужитель.

Что планируется делать для решения демографической проблемы, протоиерей не уточнил.

Ранее он назвал русский народ «народом-убийцей» и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. «У нашего народа абортированное сознание», — отметил протоиерей. По его словам, риски для женского здоровья во время беременности схожи с рисками, на которые идут военные, отправляющиеся на фронт.

В середине сентября протоиерей отметился резким высказыванием в адрес суррогатных матерей. Таких женщин священнослужитель считает проститутками. Он также сравнил делающих аборт женщин с сорняками и призвал россиян «не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей».

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