В РПЦ сравнили делающих аборт россиянок с сорняками

В РПЦ огласили новое число абортов в год и призвали россиян «не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей». Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс».

«Здесь звучала цифра миллион [абортов]. Она не миллион. Главный педиатр страны говорит, что это пять миллионов. Если десять лет мы бы не убивали людей, у нас уже на десять миллионов было бы больше», — отметил священнослужитель.

Он также привел статистику прироста населения России при последнем царе и первом президенте, отметив, что в конце XIX — начале XX века «страна увеличилась на 60 миллионов [человек]», тогда как при Борисе Ельцине она якобы «уменьшилась на 20 миллионов».

Чтобы исправить ситуацию с демографией, протоиерей заявил о необходимости «выкинуть с телевидения» рассказывающих о своих абортах артисток и не пропагандировать «фашизм садистский». «Они ради участия в фильмах убили трех людей, и еще этим хвалятся, или ради участия в каких-то балетах их прикончили! <...> Я бы их изгнал для начала», — заявил он, отметив, что «чтобы вырастить что-то в огороде, надо хотя бы убрать сорняки».

Ранее протоиерей Димитрий назвал современных русских мужчин слабыми. «Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — сказал священник. Он отметил, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». При этом, по словам представителя РПЦ, русская женщина является сильной по своей генетике.

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