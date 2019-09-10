Россиян захотели вернуть к дореволюционным ценностям

В основу идеологии и государственной политики России призвали снова положить многодетную семью. Об этом заявил вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Зиновий Коган, передает «Интерфакс».

По словам раввина, «семья — главный храм для всех религий, и в России, и во всем мире». В связи с этим он призвал вернуться к дореволюционной практике и заменить современные многоквартирные комплексы фамильными одноэтажными домами. «Одноэтажная Россия — это Россия многодетная, а значит, богатая», — отметил Коган.

Кроме того, раввин, сославшись на иудейский трактат «Кицур Шулхан Арух», заявил, что мужчинам старше 20 лет нельзя жить без жены. Он напомнил, что необходимо заботиться о женщине, «потому что семью благословляют с небес только ради жены». «И, между прочим, ради женщин евреев вывели из Египта», — добавил собеседник агентства.

Ранее в августе стало известно, что только половина российских многодетных семей может позволить себе свободно покупать еду и одежду. Согласно данным службы статистики, не испытывают стеснений при покупке еды и одежды 52,6 процента семей, однако они не могут себе позволить приобретение товаров длительного пользования. Около 16 процентов семей заявили, что им хватает средств на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля.

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