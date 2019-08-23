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Российские многодетные семьи оценили свое финансовое положение

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Около половины российских многодетных семей могут позволить себе свободно покупать еду и одежду. Об этом сообщает Росстат, передает РИА Новости.

Согласно данным службы статистики, не испытывают стеснений при покупке еды и одежды 52,6 процентов семей, однако они не могут себе позволить приобретение товаров длительного пользования. Около 16 процентов семей заявили, что им хватает средств на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля.

Чуть больше четверти семей — 27,7 процентов — отметили, что они свободно покупают еду, однако с приобретением одежды и оплатой ЖКХ возникают сложности. Два процента заявили, что средств им не хватает даже на продукты питания. Около 0,7 процента многодетных семей могут позволить себе все, что нужно.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. Воспользоваться льготой смогут заемщики, в семьях которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года рождается третий ребенок или последующие дети.

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